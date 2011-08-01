〔台湾债市〕殖利率收低,买盘趁100/7标售利空承接中短券

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北8月1日电---台湾债市殖利率周一收低,因20年新券100/7标售利空告一段落,且短中券殖利率经过多日弹升後显现投资价值,吸引实质买盘逢高承接.
不过交易商指出,今日市场交投气氛相当冷清,开始发行前交易的新30年券100/8才成交三支,殖利率也因报价太宽弹至2.168%.由于欧美经济表现疲软,令市场臆测央行明年是否延续缓升的利率政策,在此情形下,短线债市料又陷入狭幅盘整格局.
"市况超冷,且空头到最後都会死,所以陷入僵局."一外商银行交易员称.
大型证券业交易员也表示,根据过去经验,当标债结果不好,且殖利率也弹高了,做多的机会也伴随而来.从五年与10年券的走势观察,或许正在酝酿修正的可能.
央行上周标售100/7的得标利率为1.975%,高于市场预期.较前次标售同年期公债100/乙1的1.804%得标利率相较,弹升了17.1个基点.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO -1.04 1.2041 1.2040-1.2120 81.0
10 100/5 A00105=TWO -1.48 1.5800 1.5800-1.5875 13.0
20 100/7 A00107=TWO -2.88 1.9800 1.9800-1.9800 0.5
30 100/8 A00108=TWO -- 2.1680 2.1100-2.1680* 1.5
* 表创该期券交易以来殖利率日高
交易商认为,全球关注的美国债务问题,正朝向良性的方向解决.值得留意的是美国经济表现,因商务部公布,第二季美国国内生产总值(GDP)成长1.3%,而且首季经济成长由1.9%大幅下修至0.4%.
一证券商交易员就认为,美国GDP数据表现令人意外."这对全球经济复苏是长期干扰,且对央行货币政策有所影响."
外商银行交易员也称,美国债务协商过关也没有值得欢喜之处,就像欧债危机一样,只是将问题向後拖延,也拖累了经济复苏的脚步.
年期 期别 收盘价
30 100/4 A00104=TWO 没有成交
20 100/2 A00102=TWO 没有成交
10 100/5 A00105=TWO 1.5800
5 100/6 A00106=TWO 1.2041
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 乔艳红
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。