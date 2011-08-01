〔台湾债市〕殖利率收低,买盘趁100/7标售利空承接中短券

路透台北8月1日电---台湾债市殖利率周一收低,因20年新券100/7标售利空告一段落,且短中券殖利率经过多日弹升後显现投资价值,吸引实质买盘逢高承接.

不过交易商指出,今日市场交投气氛相当冷清,开始发行前交易的新30年券100/8才成交三支,殖利率也因报价太宽弹至2.168%.由于欧美经济表现疲软,令市场臆测央行明年是否延续缓升的利率政策,在此情形下,短线债市料又陷入狭幅盘整格局.

"市况超冷,且空头到最後都会死,所以陷入僵局."一外商银行交易员称.

大型证券业交易员也表示,根据过去经验,当标债结果不好,且殖利率也弹高了,做多的机会也伴随而来.从五年与10年券的走势观察,或许正在酝酿修正的可能.

央行上周标售100/7的得标利率为1.975%,高于市场预期.较前次标售同年期公债100/乙1的1.804%得标利率相较,弹升了17.1个基点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -1.04 1.2041 1.2040-1.2120 81.0

10 100/5 A00105=TWO -1.48 1.5800 1.5800-1.5875 13.0

20 100/7 A00107=TWO -2.88 1.9800 1.9800-1.9800 0.5

30 100/8 A00108=TWO -- 2.1680 2.1100-2.1680* 1.5

* 表创该期券交易以来殖利率日高

交易商认为,全球关注的美国债务问题,正朝向良性的方向解决.值得留意的是美国经济表现,因商务部公布,第二季美国国内生产总值(GDP)成长1.3%,而且首季经济成长由1.9%大幅下修至0.4%.

一证券商交易员就认为,美国GDP数据表现令人意外."这对全球经济复苏是长期干扰,且对央行货币政策有所影响."

外商银行交易员也称,美国债务协商过关也没有值得欢喜之处,就像欧债危机一样,只是将问题向後拖延,也拖累了经济复苏的脚步.

年期 期别 收盘价

30 100/4 A00104=TWO 没有成交

20 100/2 A00102=TWO 没有成交

10 100/5 A00105=TWO 1.5800

5 100/6 A00106=TWO 1.2041

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)