〔台湾汇市〕台币兑美元收升5.2分,美债协议达成鼓励冒险情绪

路透台北8月1日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘升值5.2分,因美国两党领袖已就提高债务上限达成协议,鼓励冒险情绪,人民币和韩元等亚币续创波段新高,加之台股走升,皆提振台币.

汇银人士指出,场上除进口商与油款的买盘需求入场外,以外资汇入居多,此外也有来自中央银行的美元卖盘现踪,令台币呈盘整偏升的态势.不过,邻近收盘时,央行例行调节,令台币收在28.838元.

"假如美国(投票)没有出现大问题的话,台币应该是会继续区间偏下(升),"一位外商银行人士称.

美国总统奥巴马周日宣布已在最後关头达成调高举债上限协议,呼吁议员"为所应为",表决通过协议提案,以避免发生灾难性的违约事件.参议院及众议院议员周一料将表决.[ID:nCT0471671]

交易员并表示,欧美地区受债务问题缠身,相较之下,亚洲经济基本面与财务体质较佳,国际资金转而流入亚洲,使得韩元KRW=、坡币SGD=等亚币呈强势升值走势,但在台湾央行维持稳定的汇率政策下,台币料将维持缓升格局.

他们补充道,台币短线关键阻力价位应落在28.75.一方面,台股缺乏方向指引,使外资缺乏进一步追价动能;另一方面,若台币升至该价位附近,将触动一波进口商与外商的美元买盘,削缓台币升值走势.

"外商自己在搞分裂,又买又卖的,"一位本地银行人士称.

市场人士预估,台币兑美元明日主要汇价先暂看28.75-28.85元间,一周内的较大区间料为28.60-28.95元.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘上涨0.66%,报8,701.38点;外资及陆资在台股买超63.54亿台币,由卖转买,上交易日修正後为卖超81.83亿.[ID:nCT0471765]

在东京汇市,美元兑日圆JPY=和瑞郎CHF=周一释压反弹,此前美国总统奥巴马宣布国会领袖已达成削减支出协议,缓解了美国债务违约的担忧,促使投资者取消避险操作.[FRX/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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