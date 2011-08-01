〔台湾个股〕台塑石化称火灾事故後暂停麦寮所有油品出口

路透台北8月1日电---台湾台塑石化(6505.TW)周一表示,位于麦寮的六轻炼厂在周末火灾事故後,应政府要求,已暂停麦寮所有油品出口.

台塑集团的麦寮六轻厂周六凌晨又发生大火,迫使集团旗下的台塑石化(6505.TW)董事长王文潮与总经理苏启邑请辞负责.行政院已于周日晚间要求台塑集团相关设施停工检查.[ID:nCT0471489]

台塑石化发言人稍早向路透表示,约需1-2周时间修复基础设备的损坏,但重启炼厂时间视调查而定.目前尚难推估汽油及柴油出口是否会受关闭炼厂影响,端视关闭时间长短而定.

台塑石化该厂区每日炼油产能为54万桶,共有三座常压蒸馏单元(CDU).(完)