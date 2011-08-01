《外汇动态》欧洲开盘:美元/日圆和瑞郎跳涨,受美国债务协议激励

0644GMT---美元兑日圆和瑞郎跳涨逾1%,因美国议员看来接近达成协议调高举债上限并避免违约.

美元/日圆JPY=上涨1.2%至77.71日圆,脱离上周创下的四个月低位76.70日圆,美元/瑞郎CHF=则升1%,至0.7932瑞郎,脱离上周创下的0.7850附近的纪录低位.

市场对美国债务上限的乐观情绪亦协助风险胃纳,提振澳元兑美元AUD=D4上涨0.5%至1.0142美元,接近浮动汇价後高位1.0181.新西兰元兑美元NZD=D4则来到浮动汇价後高位0.8842.中国PMI数据高于预测,也为这些和成长相关的货币带来助益.

欧元兑美元EUR=小升0.1%至1.4407,美元指数.DXY报73.804.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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