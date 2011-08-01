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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 15:34 BJT

〔企业并购〕EADS将以9.60亿美元收购卫星通讯服务商Vizada

路透法兰克福8月1日电---欧洲航太国防集团EADSEAD.PA同意以9.60亿美元,向Apax France买下卫星通讯服务供应商Vizada.

EADS周一表示,将以现有现金作为收购经费.

EADS表示,Vizada预计今年将创造约6.60亿美元营收,未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为9,500万美元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 龚芳

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