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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 16:09 BJT

〔台湾个股〕台塑石化将停止8月柴油汽油合约及现货出口

路透新加坡8月1日电---交易商表示,台湾台塑石化(6505.TW)将暂停8月柴油及汽油出口,因台塑石化麦寮周末火灾造成部分基础设施受损.

一交易称,台塑石化将停止本月的合约及现货柴油出口.

交易商估计,台塑石化一个月柴油出口量约80万吨,为亚洲主要柴油出口商之一.

台塑石化亦将停止汽油出口,但汽油部份的影响比柴油轻微,因该公司原本就计画本周进行汽油装置维修.

另一名交易商称,在此之前,台塑石化原本就决定停止现货汽油出口.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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