〔电子产业〕富士康三年内启用100万机器人,提升人力附加价值(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(新增公司说法)
* 三年内引进100万机器人
* 提升劳工附加价值
* 鸿海股价大涨3.28%,富士康国际扬升4.23%
路透上海/台北8月1日电---随着中国劳动力成本的提高,制造业使用工业机器人代替人力的趋势已现端倪.全球最大的电子产品代工厂富士康(鸿海)集团计划在三年内于中国引进100万台工业机器人,提升人力附加价值.
一位接近公司的消息人士证实上述消息,并表示,集团创办人暨总裁郭台铭是在上周五,深圳龙华厂区举行员工活动时,向2万名员工做上述表示.
该消息带动富士康集团在台湾挂牌的鸿海(2317.TW)周一收扬3.28%,报85台币,优于大盘的0.66%;于香港挂牌的富士康国际(2038.HK)则大涨4.23%.
富士康新闻稿指出,"他(郭台铭)表示,自动化生产是富士康希望将员工从重覆性工作,转移到更具附加价值的生产,例如研发、创新等对营运同等重要的领域"
依赖大量人力的富士康,近几十年将生产基地由台湾一路迁移至大陆延海,再到内陆,已是全球最大的电子代工企业.目前富士康的员工总人数已经接近120万人,其中大陆员工超过100万人,仅深圳就超过40万.
在过去几年中国工资大幅成长且缺工问题频传,加以去年的员工坠楼自杀事件,已让郭台铭多次表示将提高自动化生产比重.
郭台铭在今年鸿海股东会上表示,鸿海已不是传统代工,而是高科技制造业.并希望在公司"五年计划"的执行下,可以提前因应全球科技产业变化及经济结构的转型.[ID:nCN1086234] (完)
--发稿 林琦/张雅菁/詹颖颐; 审校 张喜良/杨淑祯
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。