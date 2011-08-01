〔电子产业〕富士康三年内启用100万机器人,提升人力附加价值(更新版)

(新增公司说法)

* 三年内引进100万机器人

* 提升劳工附加价值

* 鸿海股价大涨3.28%,富士康国际扬升4.23%

路透上海/台北8月1日电---随着中国劳动力成本的提高,制造业使用工业机器人代替人力的趋势已现端倪.全球最大的电子产品代工厂富士康(鸿海)集团计划在三年内于中国引进100万台工业机器人,提升人力附加价值.

一位接近公司的消息人士证实上述消息,并表示,集团创办人暨总裁郭台铭是在上周五,深圳龙华厂区举行员工活动时,向2万名员工做上述表示.

该消息带动富士康集团在台湾挂牌的鸿海(2317.TW)周一收扬3.28%,报85台币,优于大盘的0.66%;于香港挂牌的富士康国际(2038.HK)则大涨4.23%.

富士康新闻稿指出,"他(郭台铭)表示,自动化生产是富士康希望将员工从重覆性工作,转移到更具附加价值的生产,例如研发、创新等对营运同等重要的领域"

依赖大量人力的富士康,近几十年将生产基地由台湾一路迁移至大陆延海,再到内陆,已是全球最大的电子代工企业.目前富士康的员工总人数已经接近120万人,其中大陆员工超过100万人,仅深圳就超过40万.

在过去几年中国工资大幅成长且缺工问题频传,加以去年的员工坠楼自杀事件,已让郭台铭多次表示将提高自动化生产比重.

郭台铭在今年鸿海股东会上表示,鸿海已不是传统代工,而是高科技制造业.并希望在公司"五年计划"的执行下,可以提前因应全球科技产业变化及经济结构的转型.[ID:nCN1086234] (完)