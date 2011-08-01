《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月1日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:上周难以大幅向上突破,止步于1.4537美元,不过市场也没有大度下行.欧元继续守在38.2%的回档技术支撑位1.4270之上.

收在该汇价之下,将减少上行推力,并聚焦支撑位,这将令1.4185成为目标位,其下是1.4020/00,以及200日均线1.3928美元.

若收盘未跌破1.4270,则仍不能排除欧元上探的可能.日内涨势预计在1.4440近期阻力位遇阻,在此水准之下,卖盘不多.突破该阻力位,则将再次关注1.4537的近期高点,其上是7月初高点1.4580以及其後的1.4694/1.4704,我们预计涨势在此终止.

美元/瑞郎:已然跌破五个月支撑位,本周初始承压.我们预计的目标点位在0.7700瑞郎,但重要支撑是0.7450的33年支撑线(连接1978年以来低点而成.)

美元/日圆:此前跌向76.25日圆,但在此汇价前反弹.理想情况下,我们预计此水准能守住首次试探,艾略特波浪计算显示,这是波浪结束位置.日线相对强弱指标(RSI)呈现超卖,76.25日圆应能守住.

小型阻力位在78.45/55、5月至6月低点之间、79.57/88的61.8%费波纳奇回档技术位,以及80.00的心理关口附近.美元要缓解眼前的下行压力,需要收复这些关口.

若跌破76.25,则将下看75.50,其下是75.00日圆.(完)

--编译 田建华;审校 龚芳

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