《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透伦敦8月1日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:上周难以大幅向上突破,止步于1.4537美元,不过市场也没有大度下行.欧元继续守在38.2%的回档技术支撑位1.4270之上.
收在该汇价之下,将减少上行推力,并聚焦支撑位,这将令1.4185成为目标位,其下是1.4020/00,以及200日均线1.3928美元.
若收盘未跌破1.4270,则仍不能排除欧元上探的可能.日内涨势预计在1.4440近期阻力位遇阻,在此水准之下,卖盘不多.突破该阻力位,则将再次关注1.4537的近期高点,其上是7月初高点1.4580以及其後的1.4694/1.4704,我们预计涨势在此终止.
美元/瑞郎:已然跌破五个月支撑位,本周初始承压.我们预计的目标点位在0.7700瑞郎,但重要支撑是0.7450的33年支撑线(连接1978年以来低点而成.)
美元/日圆:此前跌向76.25日圆,但在此汇价前反弹.理想情况下,我们预计此水准能守住首次试探,艾略特波浪计算显示,这是波浪结束位置.日线相对强弱指标(RSI)呈现超卖,76.25日圆应能守住.
小型阻力位在78.45/55、5月至6月低点之间、79.57/88的61.8%费波纳奇回档技术位,以及80.00的心理关口附近.美元要缓解眼前的下行压力,需要收复这些关口.
若跌破76.25,则将下看75.50,其下是75.00日圆.(完)
--编译 田建华;审校 龚芳
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类