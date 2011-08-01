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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 17:09 BJT

〔台湾债市〕100/6期五年公债中,证券业卖超5.0亿台币

路透台北8月1日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年期公债100/6A00106=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 10.00 5.00 +5.00

票券业 1.00 1.00 0.00

证券业 10.00 15.00 -5.00 (完)

--记者 董永年;审校 杨淑祯

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