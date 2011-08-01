〔台湾债市〕100/6期借券成交88亿台币,加权平均利率0.5202%

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北8月1日电---台湾柜台买卖中心公布,周一等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:
期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易馀额 (上日馀额)
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100/6 88 0.5550 0.4000 0.5202 78.0 (88.5)
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,且无条件省略小数点後数值,利率单位为%.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。