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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 17:22 BJT

〔欧洲经济〕央行官员莫尔许称欧元区经济将高于潜在水准--报载

路透法兰克福8月1日电---据媒体转述,欧洲央行管理委员会成员莫尔许表示,欧元区2011年及2012年经济成长幅度将高于不致引发通胀的理想"潜在"水准.

莫尔许在韩国报纸Korea Herald周一刊出的专访中表示,今年及明年的经济表现将高于潜在成长水准.

莫尔许指出,失业率正在下滑,通胀预期受到良好控制,负责欧元货币政策方面的主管机构能够全然专注于达成中期物价稳定的目标.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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