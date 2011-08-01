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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 17:37 BJT

〔日股业绩〕Tokyo Electron将全年财测腰斩,警告前景低迷

路透东京8月1日电---全球第二大晶片设备供应商--Tokyo Electron(8035.T)周一将全年财测腰斩,并称晶片厂商的投资已经停滞.

Tokyo Electron称,目前预估本会计年度营业利润为500亿日圆,较上年减少49%,远低于汤森路透Starmine分析师预估值1,030亿日圆.

该公司财务负责人Yutaka Nanasawa表示,包括台湾、韩国及日本的大订单客户,纷纷延後或调整投资计画,4-6月应该是订单的底部,但需求未见回流,无法判断订单水位要到秋季还是年底才会回升.

Tokyo Electron上季营业利润为230亿日圆,较上年同期成长26%.净利增加13%,至166亿日圆,营收成长5.7%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 沈以文

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