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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 18:06 BJT

〔企业并购〕中国海航集团与Bravia Capital联手收购GE SeaCo

路透8月1日电---中国第四大航空集团--海航集团与Bravia Capital已同意以略高于10亿美元代价,向美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)及SeaCo买下货柜租赁公司GE SeaCo.

通用电气将获得约5亿美元,SeaCo则获得约5.28亿美元.

此宗收购案将以股权及债权融资.海航集团与Bravia已安排一项债务融资,由德意志银行及ING主办.

两家买主表示,打算在收购之後的18-24个月期间,大幅扩张GE SeaCo规模.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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