《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦8月1日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

瑞典北欧斯安银行(SEB):

欧元/美元:上周量能远高于平均,但并未真正大幅推动市场.7月收盘远脱离当月低点,但周线及Commitment of Traders报告都没有透露走向.当欧元跌落7月26日区间中段及21日/55日移动均线1.4310附近时,买方反应强烈.上档可能仍在1.44中段水准受限,因此,在1.4220-1.4400水准时,前景中性.

英镑/美元:上周延续前两周的涨势.已逼近1.6547的B波高点,若升越该处,则1.6747的年度高点也将面临威胁.如果上档阻力无力突破,则必须留意主要短线支撑1.6260及1.6005.

欧元/瑞郎:受到美国有望通过债务协议,市场跳空上扬.但短中长线指标仍全部指向下滑,要维持动能,欧元不能跌落1.1360瑞郎,否则会引发下探纪录新低的跌势.

纽约 当日 今年来 2010年

0944GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4434 1.4395 +0.27 +7.90 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.33 76.73 +0.78 -4.71 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 111.61 110.45 +1.05 +2.77 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.7887 0.7852 +0.45 -15.51 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6439 1.6418 +0.13 +5.38 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9507 0.9551 -0.46 -4.62 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.1039 1.0988 +0.46 +8.19 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8803 0.8786 +0.19 +12.99 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 85.360 84.310 +1.25 +2.76 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 68.010 67.410 +0.89 +7.53 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 127.12 125.98 +0.90 +0.36 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2523 1.2491 +0.26 -4.53 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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