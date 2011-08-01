〔台湾货币市场〕短率平稳,期底前银行间调整积数压力有限(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 短率大致平稳

* 资金分配不均,银行间忙调积数

记者 张雅菁

路透台北8月1日电---台湾银行间短期利率周一大致平,银行间进入提存期底前的积数最後调整期,尽管有分配不均的情况,但整体还算松紧适中.

市场交易人士表示,上周五当日准备达474亿台币,让累计超额准备数字随之明显升高,加以本周本提存期最後三天央行存单到期不少,外商在月初也重回拆出行业,因此预期有资金缺口的银行,本周应可顺利回补积数,利率则不致有大幅变化.

"早上还是不少人说在找钱...,整体不算紧张,票券商也没有一直打来,"一本地银行人士称.

金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.392%,上日在0.388%;区间为0.286-0.810%,上日在0.286-0.820%.

2-7天拆款利率区间在0.379-0.820%,上交易日在0.379-0.830%.至于央行委托大型银行代收隔夜资金利率维持在0.379%.

浏览银行间提存期底累计超额准备历史数据,请点选[ID:nCT0462573]

**短票利率仍在高位**

短票方面,票券商表示,由于发票量不大,藉由银行间买票,消化顺利.而大型银行亦未再开出0.88%的利率,反映资金已不如上周紧张.

30天期内短票主要利率大致在0.86-0.87%,同上日.

台湾央行今日共发行1,918.5亿台币存单.相较存单到期金额1,752.7亿,存单发行馀额增加165.8亿.[TW/MMTCN]

本周存单到期总金额为6,400.7亿台币,周二起到期金额分别356亿、周三2,290亿,周四新提存期开始,为654亿、周五为1,348亿.

拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为负453亿台币,累计超额准备为3,076亿台币,加计前期1%的超额准备为4,411亿台币.

**公债附买回利率持平**

债市同业附买回(RP)利率维持既有区间.虽有月初资金回流,但为因应明日公债交割与现金股利发放,各家机构进出皆有,令资金分配不均状况明显.但整体市场尚称平稳.

资金调度人士表示,盘初见投信与寿险进场解钱,但不久之後,又见其他投信将余钱投入市场.他们并预期,明日市场资金可能会略为紧张,调钱需要多花点时间,但在月初资金回流的宽松效应逐渐显现下,打平资金缺口并无可能.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.67%,与上日同.

20年期100/7期公债将在明日发行,金额300亿台币.[ID:nCT0470471]另外,台化(1326.TW)将于明日发放现金股利,金额427亿台币.(完)