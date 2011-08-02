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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 08:22 BJT

****欧洲经济指标预测--8月2日-8月9日****

路透8月2日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------8月1日当周--------------------------------

8月1-5日

-- 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 持平 +1.2%

三个月房价指数(较上年同期) -2.8% -3.5%

8月2日(二)

0715 瑞士零售销售(较上年同期) 6月 -- -4.1%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 7月 52.0 53.4

0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 7月 53.0 53.6

0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.1% -0.2%

(较上年同期) +5.9% +6.2%

8月3日(三)

0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 7月 47.0 47.4

0748 法国CDAF服务业PMI 7月 54.2 54.2

0748 法国Markit综合PMI 7月 -- 52.8

0753 德国Markit服务业PMI 7月 52.9 52.9

0758 欧元区Markit服务业PMI 7月 51.4 51.4

综合PMI 50.8 50.8

0828 英国CIPS服务业PMI 7月 53.2 53.9

0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 +0.5% -1.1%

(较上年同期) -1.0% -1.9%

8月4日(四)

1000 德国工业订单(较前月) 6月 -0.5% +1.8%

1100 英国央行利率决议 8月 0.50% 0.50%

1145 欧洲央行利率决议 8月 1.50% 1.50%

8月5日(五)

0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 逆差65 逆差74

进口(亿欧元) -- 416

出口(亿欧元) -- 342

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.6% -0.2%

(较上年同期) +0.7% +0.6%

0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.3% +0.1%

(较上年同期) +0.8% +1.0%

0800 意大利经季节调整工业生产(较前月) 6月 +0.2% -0.6%

工业生产(较上年同期) +1.8% +1.8%

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 7月 +0.7% +0.4%

(较上年同期) +18.75% +17%

产出物价(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +5.8% +5.7%

核心产出物价(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +3.2% +3.2%

1000 德国工业生产(较前月) 6月 +0.1% +1.2%

------------------------------------8月8日当周--------------------------------

8月8日(一)

0545 瑞士未经季节调整的失业率 7月 -- 2.8%

经季节调整的失业率 -- 3.0%

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 -- 5.3

2301 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 7月 -- -0.6%

2301 英国RICS房价差值 7月 -- 负27

8月9日(二)

0545 瑞士消费者信心指数 第三季 -- 负1

0600 德国贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差128

出口(较前月) -- +4.3%

进口(较前月) -- +3.7%

0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 6月 -- 赤字684

0830 英国工业生产(较前月) 6月 -- +0.9%

(较上年同期) -- -0.8%

制造业产出(较前月) -- +1.8%

(较上年同期) -- +2.8%

0830 英国贸易收支(亿英镑) 6月 -- 逆差84.8

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差51.1 (完)

--编译 戴素萍;审校 高琦

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