〔香港新股〕中海绿舟IPO参考区间1.56-2.5港元,最多募集1.92亿美元--IFR

路透8月2日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国集装箱出租商中海绿舟周一启动香港上市交易路演，计划募集资金最多15亿港元（1.92亿美元）。是次发行6亿新股，占发行後总股本的30%。参考区间在每股1.56至2.5港元，相当于6至10倍的2011年市盈率。定价日为8月10日。

募集金额中的90%将用于购买集装箱，其馀将用于公司一般用途。招商证券(600999.SS)和和德银(DBKGn.DE)负责安排是次发行。(完)

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