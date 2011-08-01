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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 07:45 BJT

《日本重要政经日程》--8月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月1日

2350 - 7月货币基础

8月2日

0130 - 10年期政府公债标售

0130 - 6月受薪者工资数据

公司面

-- 三井物产(8031.T)第一季度财报

-- 日本瑞萨电子(Renesas Technology)(6723.T)第一季度财报

0200 - Cosmo Oil5007.T举行记者会,说明导致千叶炼油厂在3月强震之後发生火灾的原因.

0400 - 卫材(4523.T)第一季度财报

0400 - 富士重工业(7270.T)第一季度财报

0600 - 丰田汽车(7203.T)第一季度财报

0600 - 朝日啤酒(2502.T)上半年财报

0630 - Cosmo Oil5007.T第一季度财报

0700 - 出光兴产(5019.T)第一季度财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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