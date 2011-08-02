《台湾报摘》--工商时报8月2日

* 头版头条:

--欧美制造业成长脚步7月几乎陷入停滞,景气指数双双写下近二年来低点,尽管仍呈扩张,但皆濒临景气荣枯的临界点,反映两地制造业成长力道在迈入第三季之际即疲弱无力.

* 其他:

--台湾印度关务互助协定已在8月1日正式生效,经由互助协定,台湾与印度将建立资讯交换、打击走私与通关互惠等合作关系.

--和泰汽车(2207.TW)展现积极从日震缺车危机中复苏的强烈气势,趁着台湾车市成长的机会,7月一口气缴出1.3万辆的新车销售业绩,以33.9%的高市占率,重新取回绝对领先的龙头地位.

--国贸局昨日发布上半年两岸贸易统计指出,依中国大陆最新海关统计,在市场竞争日趋激烈下,上半年台湾货品在中国大陆进口市场占有率已降至7.4%,创下历年新低,但估计随着两岸经济合作架构协议(ECFA)早收效应显现,下半年对中国大陆出口将比上半年好.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.