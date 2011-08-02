《台湾报摘》--工商时报8月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧美制造业成长脚步7月几乎陷入停滞,景气指数双双写下近二年来低点,尽管仍呈扩张,但皆濒临景气荣枯的临界点,反映两地制造业成长力道在迈入第三季之际即疲弱无力.
* 其他:
--台湾印度关务互助协定已在8月1日正式生效,经由互助协定,台湾与印度将建立资讯交换、打击走私与通关互惠等合作关系.
--和泰汽车(2207.TW)展现积极从日震缺车危机中复苏的强烈气势,趁着台湾车市成长的机会,7月一口气缴出1.3万辆的新车销售业绩,以33.9%的高市占率,重新取回绝对领先的龙头地位.
--国贸局昨日发布上半年两岸贸易统计指出,依中国大陆最新海关统计,在市场竞争日趋激烈下,上半年台湾货品在中国大陆进口市场占有率已降至7.4%,创下历年新低,但估计随着两岸经济合作架构协议(ECFA)早收效应显现,下半年对中国大陆出口将比上半年好.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。