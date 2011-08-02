《台湾报摘》--经济日报8月2日

* 头版头条:

--欧美亚制造业指数同步下滑,全球经济复苏再添变数,欧美股市1日瞬间由红翻黑,汇市和油、金价格同步变盘,庆祝美债协商落幕的欢乐气氛急速冷却.

* 其他:

--经济部下达指示,要求台塑集团一周内提出过去七事故厂区及与最近一次工安事故使用同一材质压力容器厂区停工清册.依照过去云林县政府喊停南亚海丰五厂经验,台塑最快本月底可执行停工.

--茂德科技5387.TWO高达570亿台币的债权该如何处理,据悉,以台湾银行、合作金库为首的债权银行团,将委托财顾公司,站在债权人立场,研提对债权银行更有利的"银行版"解决方案.

--部分欧洲手机零售网站已将宏达电(2498.TW)搭载微软(MSFT.O)作业系统的两款新机燃烧机(Ignite)、尊荣机(Prime)放在即将推出(coming soon)名单上,此两款可能是宏达电的WP7.5芒果新机.法人认为,这两款芒果新机推升宏达电下半年业绩成长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.