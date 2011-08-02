《台湾报摘》--经济日报8月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧美亚制造业指数同步下滑,全球经济复苏再添变数,欧美股市1日瞬间由红翻黑,汇市和油、金价格同步变盘,庆祝美债协商落幕的欢乐气氛急速冷却.
* 其他:
--经济部下达指示,要求台塑集团一周内提出过去七事故厂区及与最近一次工安事故使用同一材质压力容器厂区停工清册.依照过去云林县政府喊停南亚海丰五厂经验,台塑最快本月底可执行停工.
--茂德科技5387.TWO高达570亿台币的债权该如何处理,据悉,以台湾银行、合作金库为首的债权银行团,将委托财顾公司,站在债权人立场,研提对债权银行更有利的"银行版"解决方案.
--部分欧洲手机零售网站已将宏达电(2498.TW)搭载微软(MSFT.O)作业系统的两款新机燃烧机(Ignite)、尊荣机(Prime)放在即将推出(coming soon)名单上,此两款可能是宏达电的WP7.5芒果新机.法人认为,这两款芒果新机推升宏达电下半年业绩成长.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。