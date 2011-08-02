《新兴市场重要经济事件预告》--8月2日-8月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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8月2日(二)
维也纳--石油输出国组织(OPEC)发布石油市场月报.
纽约--巴西-美国商会举行"年中经济与政治前景"研讨会.
卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行举行政策委员会会议.
坎帕拉--乌干达央行总裁Emmanuel Tumusiime-Mutebile发布货币政策声明(0715).
8月3日(三)
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策会议,并通过通胀报告.
伦敦--英国国家经济社会研究院(NIESR)发布英国与全球经济的经济评论季报.
8月4日(四)
布拉格--捷克央行管理委员会举行议息会议,发布声明(1100)并举行记者会(1230).
哈拉雷--津巴布韦央行总裁Gideon Gono公布半年度货币政策声明.
8月5日(五)
马尼拉--菲律宾央行发布2011年第二季通胀报告.
8月8日(一)
暂无重要经济事件预告.
8月9日(二)
雅加达--印尼央行理事会会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。