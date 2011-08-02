版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 08:44 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月2日-8月9日

(除特别说明,均为GMT时间)

8月2日(二)

维也纳--石油输出国组织(OPEC)发布石油市场月报.

纽约--巴西-美国商会举行"年中经济与政治前景"研讨会.

卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行举行政策委员会会议.

坎帕拉--乌干达央行总裁Emmanuel Tumusiime-Mutebile发布货币政策声明(0715).

8月3日(三)

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策会议,并通过通胀报告.

伦敦--英国国家经济社会研究院(NIESR)发布英国与全球经济的经济评论季报.

8月4日(四)

布拉格--捷克央行管理委员会举行议息会议,发布声明(1100)并举行记者会(1230).

哈拉雷--津巴布韦央行总裁Gideon Gono公布半年度货币政策声明.

8月5日(五)

马尼拉--菲律宾央行发布2011年第二季通胀报告.

8月8日(一)

暂无重要经济事件预告.

8月9日(二)

雅加达--印尼央行理事会会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐