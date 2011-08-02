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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 08:35 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月2日-8月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月2日(二)

东京--日本标售10年期公债(0130).

伦敦--英国财政部标售20亿英镑票息4.50%、2034年到期的公债,标售于0930结束.并公布将在8月11日标售的票息0.625%、2042年到期的通胀保值公债规模.

8月3日(三)

华盛顿--美国财政部宣布标售三年期、10年期和30年期公债(1300).

8月4日(四)

马德里--西班牙标售票息3.40%、2014年4月到期的债券.

巴黎--法国取消原订标售的OAT公债.

渥太华--加拿大标售三年期政府公债.

8月5日(五)

主要国家暂无债券发行计划.

8月8日(一)

主要国家暂无债券发行计划.

8月9日(二)

东京--日本标售40年期政府公债.(0130)

罗马--意大利财政部取消公布将在8月12日标售的BTPs固息债券细节.

伦敦--英国宣布在8月18日标售2017年1月22日到期的新常规公债.

华盛顿--美国财政部销售三年期公债.(1700)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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