《全球主要国家债券发行预告》--8月2日-8月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月2日(二)
东京--日本标售10年期公债(0130).
伦敦--英国财政部标售20亿英镑票息4.50%、2034年到期的公债,标售于0930结束.并公布将在8月11日标售的票息0.625%、2042年到期的通胀保值公债规模.
8月3日(三)
华盛顿--美国财政部宣布标售三年期、10年期和30年期公债(1300).
8月4日(四)
马德里--西班牙标售票息3.40%、2014年4月到期的债券.
巴黎--法国取消原订标售的OAT公债.
渥太华--加拿大标售三年期政府公债.
8月5日(五)
主要国家暂无债券发行计划.
8月8日(一)
主要国家暂无债券发行计划.
8月9日(二)
东京--日本标售40年期政府公债.(0130)
罗马--意大利财政部取消公布将在8月12日标售的BTPs固息债券细节.
伦敦--英国宣布在8月18日标售2017年1月22日到期的新常规公债.
华盛顿--美国财政部销售三年期公债.(1700)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。