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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 09:26 BJT

〔台湾股市〕开低,台塑石化再次触及跌停

路透台北8月2日电---台湾股市周二开低0.83%,台塑石化(6505.TW)开盘後连续第二日触及跌停,之前因连续发生火灾事故而导致炼厂停工.[ID:nCT0471489]

加权股价指数.TWII跌72.29点,报8,629.09点,开盘五分钟後跌幅扩大至1.28%.

台塑石化的姊妹公司台塑(1301.TW)亦连续第二天跌停,关联企业南亚(1303.TW)下跌6.6%.

台币TWD=TP跌0.031台币至28.869.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超63.54亿台币,由卖转买,上交易日修正後为卖超81.83亿.[ID:nCT0471765](完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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