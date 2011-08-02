〔台湾股市〕开低,台塑石化再次触及跌停

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月2日电---台湾股市周二开低0.83%,台塑石化(6505.TW)开盘後连续第二日触及跌停,之前因连续发生火灾事故而导致炼厂停工.[ID:nCT0471489]
加权股价指数.TWII跌72.29点,报8,629.09点,开盘五分钟後跌幅扩大至1.28%.
台塑石化的姊妹公司台塑(1301.TW)亦连续第二天跌停,关联企业南亚(1303.TW)下跌6.6%.
台币TWD=TP跌0.031台币至28.869.
台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超63.54亿台币,由卖转买,上交易日修正後为卖超81.83亿.[ID:nCT0471765](完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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