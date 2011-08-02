〔东京汇市〕瑞郎持坚,因全球经济成长疑虑罩顶

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 瑞郎持坚,即使美国债务协议看来完成
* 众议院通过调高举债上限议案,接下来将在参院投票表决
* 疲弱数据出炉後,市场忧心全球经济成长情况
路透悉尼8月2日电---避险货币瑞郎周二因全球经济充满疑虑而持坚,即便是美国众议院赶在最後一刻通过上调美国举债上限的议案,使得美国看来已避开债务违约.
日圆走强亦招致日本官员发出更多可能干预的警告,而日本央行则更有可能进一步宽松政策.
如今美国债务议案有待参院投票表决,预计其将通过2.1兆(万亿)美元的减赤计画.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。