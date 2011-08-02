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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 09:04 BJT

〔东京汇市〕瑞郎持坚,因全球经济成长疑虑罩顶

* 瑞郎持坚,即使美国债务协议看来完成

* 众议院通过调高举债上限议案,接下来将在参院投票表决

* 疲弱数据出炉後,市场忧心全球经济成长情况

路透悉尼8月2日电---避险货币瑞郎周二因全球经济充满疑虑而持坚,即便是美国众议院赶在最後一刻通过上调美国举债上限的议案,使得美国看来已避开债务违约.

日圆走强亦招致日本官员发出更多可能干预的警告,而日本央行则更有可能进一步宽松政策.

如今美国债务议案有待参院投票表决,预计其将通过2.1兆(万亿)美元的减赤计画.

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