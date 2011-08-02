〔台湾央行〕将在周五标售一年期存单,金额1,000亿台币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月2日电---台湾央行周二宣布,将于本周五(5日)竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币.
央行指出,上述存单将在8月8日(下周一)发行,标售方式采复数利率标,每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%.
目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.
央行标售一年期存单历史资料请见[ID:nCT0465179](完)
--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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