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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 09:41 BJT

〔台湾央行〕将在周五标售一年期存单,金额1,000亿台币

路透台北8月2日电---台湾央行周二宣布,将于本周五(5日)竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币.

央行指出,上述存单将在8月8日(下周一)发行,标售方式采复数利率标,每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%.

目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.

央行标售一年期存单历史资料请见[ID:nCT0465179](完)

--记者 张雅菁;审校 杨淑祯

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