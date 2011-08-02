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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 09:35 BJT

〔全球贵金属〕8月1日止iShares白银持仓减少,SPDR黄金持仓不变

路透8月2日电---全球最大的白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust(SLV)周一的白银持仓较上周五减少0.9%,此间全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust(GLD)黄金持仓量持平.

以下为两只ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 40,625,345.2 8月1日 40,625,345.2 7月29日 0.0 0.00%

iShares 315,878,920.1 8月1日 318,802,192.1 7月29日-2,923,272.0 -0.92%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 吴云凌;审校 龚芳

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