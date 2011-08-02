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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 09:44 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元持稳于近三年高位,公债期货走坚

路透首尔8月2日电---韩国韩元兑美元KRW=周二早盘持稳,持续测试1,050阻力位水准,此前政府买进美元以阻升韩元.

0111GMT时,韩元兑美元报1,050.70/1.20,周一市场收盘价为1,050.5.

韩元兑美元从周一触及的近三年高位1,048.9回落,此前韩国公布创纪录的贸易顺差和出口,且数据显示消费者物价指数(CPI)连续第七个月远高于韩国央行的目标区间.

在开盘前,韩国央行表示,该国7月外汇储备增加65.5亿美元至3,110.3亿美元.韩国央行在过去两个月买进25吨的黄金.

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