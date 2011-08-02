〔韩国汇市〕韩元兑美元持稳于近三年高位,公债期货走坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月2日电---韩国韩元兑美元KRW=周二早盘持稳,持续测试1,050阻力位水准,此前政府买进美元以阻升韩元.
0111GMT时,韩元兑美元报1,050.70/1.20,周一市场收盘价为1,050.5.
韩元兑美元从周一触及的近三年高位1,048.9回落,此前韩国公布创纪录的贸易顺差和出口,且数据显示消费者物价指数(CPI)连续第七个月远高于韩国央行的目标区间.
在开盘前,韩国央行表示,该国7月外汇储备增加65.5亿美元至3,110.3亿美元.韩国央行在过去两个月买进25吨的黄金.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。