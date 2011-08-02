〔台湾债市〕RP利率稳中趋升,因公债交割偏紧但尚能打平

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月2日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二稳中趋升.今日有300亿台币公债交割,见寿险业赎回较多,不过月初资金陆续回流,一进一出间,虽使部分交易商略感趋紧,但要补齐缺口也不是太难.
交易商指出,各家机构资金进出不一,有些证券商为顺利完成调度,只能被迫接受区间高档的成交利率,令附买回利率主要成交区间的上缘微幅垫高.不过,整体市场资金供需尚能打平.
"上星期(月底)没有像预期那麽紧,情形一直延续到这星期,供需平平而且变化不大."一位证券商交易员说.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.68%,上日则在0.65-0.67%.
此外,台化(1326.TW)今日发放现金股利,金额427亿台币.交易商对此表示,因已提前准备,影响并不大.(完)
--记者 李盈茜; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。