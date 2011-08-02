〔台湾债市〕RP利率稳中趋升,因公债交割偏紧但尚能打平

路透台北8月2日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二稳中趋升.今日有300亿台币公债交割,见寿险业赎回较多,不过月初资金陆续回流,一进一出间,虽使部分交易商略感趋紧,但要补齐缺口也不是太难.

交易商指出,各家机构资金进出不一,有些证券商为顺利完成调度,只能被迫接受区间高档的成交利率,令附买回利率主要成交区间的上缘微幅垫高.不过,整体市场资金供需尚能打平.

"上星期(月底)没有像预期那麽紧,情形一直延续到这星期,供需平平而且变化不大."一位证券商交易员说.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.68%,上日则在0.65-0.67%.

此外,台化(1326.TW)今日发放现金股利,金额427亿台币.交易商对此表示,因已提前准备,影响并不大.(完)