版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 8月 2日 星期二 10:13 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月2日-8月9日

0.47 14 1.31

8/4 BMO Q2 Teradata Corp (TDC) 0.53 10 0.46

8/4 BMO Q2 TECO Energy Inc TE 0.36 13 0.37

8/4 BMO Q2 Ventas Inc (VTR) 0.34 6 0.37

8/5 Q2 Eog Resources Inc (EOG) 0.79 26 0.18

8/5 Q4 宝洁(宝硷,P&G) (PG) 0.82 22 0.71

8/5 Q2 PPL Corp. (PPL) 0.45 12 0.62

8/5 BMO Q3 维亚康母(Viacom) VIAb 0.85 26 0.68

8/5 Q2 Windstream Corp (WIN.O) 0.19 18 0.17

8/5 BMO Q2 The Washington Post Company WPO 5.87 1 --

8/8 AMC Q4 Carefusion Corp CFN 0.50 14 0.38

8/8 BMO Q3 Tyson Foods (TSN) 0.41 16 0.67

8/9 AMC Q3 迪士尼(Walt Disney) (DIS) 0.72 25 0.67

8/9 BMO Q2 International Flavors & Fragrances Inc (IFF) 0.96 9 0.85

8/9 BMO Q2 Scripps Networks Interactive Inc SNI 0.72 16 0.59

8/9 13:00 Q2 Sempra Energy (SRE) 0.99 6 0.89 (完)

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐