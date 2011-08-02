《美国上市公司业绩公布日程表》--8月2日-8月9日

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
0.47 14 1.31
8/4 BMO Q2 Teradata Corp (TDC) 0.53 10 0.46
8/4 BMO Q2 TECO Energy Inc TE 0.36 13 0.37
8/4 BMO Q2 Ventas Inc (VTR) 0.34 6 0.37
8/5 Q2 Eog Resources Inc (EOG) 0.79 26 0.18
8/5 Q4 宝洁(宝硷,P&G) (PG) 0.82 22 0.71
8/5 Q2 PPL Corp. (PPL) 0.45 12 0.62
8/5 BMO Q3 维亚康母(Viacom) VIAb 0.85 26 0.68
8/5 Q2 Windstream Corp (WIN.O) 0.19 18 0.17
8/5 BMO Q2 The Washington Post Company WPO 5.87 1 --
8/8 AMC Q4 Carefusion Corp CFN 0.50 14 0.38
8/8 BMO Q3 Tyson Foods (TSN) 0.41 16 0.67
8/9 AMC Q3 迪士尼(Walt Disney) (DIS) 0.72 25 0.67
8/9 BMO Q2 International Flavors & Fragrances Inc (IFF) 0.96 9 0.85
8/9 BMO Q2 Scripps Networks Interactive Inc SNI 0.72 16 0.59
8/9 13:00 Q2 Sempra Energy (SRE) 0.99 6 0.89 (完)
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老