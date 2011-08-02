〔中欧贸易〕欧盟成员国通过针对中国自行车及瓷砖课徵关税的计画

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透布鲁塞尔8月1日电---外交人士周一表示,欧盟即将对来自中国的自行车及瓷砖实施贸易壁垒.这是为保护欧盟生产商而采取的最新防卫措施.
欧盟执委会计画对中国口墙砖和地砖课徵五年的惩罚性关税,最高达到69.7%,外交官员指出,计画获得欧盟成员国贸易官员多数支持.
欧盟指称中国以违法的出口价格打击欧盟厂商,因此以关税反制.关税必须在9月中旬之前生效.
外交人士称,欧盟执委会一项计画获得多数成员国批准,针对中国出口自行车及自行车零件的反倾销关税亦延长至2016年,最高达48.5%.
反倾销关税延长措施必须在10月中旬之前生效,原本的规画是只延长至2014年.
欧洲自行车厂商主要集中于德国与意大利,业者指控中国不当竞争对他们业务的威胁程度,足以让关税延长时间达到法定上限五年.
尽管欧盟实施反倾销税,中国2009年向欧盟出口近70万辆自行车,自行车相关出口金额4.30亿欧元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。