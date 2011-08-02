更正:〔日本债市〕10年期债收益率触及八个半月低点,受央行政策臆测影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:因译文有误,内文第一段改为"若日圆持续快速升值",非"升息")
路透东京8月2日电---日本政府公债周二全面上扬,受美国经济前景趋弱激励,且稍早有消息人士称,若日圆持续快速升值,达到足以引发干预汇市的程度,日本央行本周料将放宽货币政策,此消息刺激10年期公债收益率(殖利率)触及八个半月低点.
"那些一直没能买够日本公债的投资人,现在正被迫买进,因为美国经济前景弱化,且对于日本央行放宽货币政策的预期心理正在升高,"一资产管理公司基金经理人称."经济基本面是推动收益率的传统主要因素,这次也不例外".
美国公债价格周一大涨,公债收益率跌至逾八个月低点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。