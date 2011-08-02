更正:〔日本债市〕10年期债收益率触及八个半月低点,受央行政策臆测影响

路透东京8月2日电---日本政府公债周二全面上扬,受美国经济前景趋弱激励,且稍早有消息人士称,若日圆持续快速升值,达到足以引发干预汇市的程度,日本央行本周料将放宽货币政策,此消息刺激10年期公债收益率(殖利率)触及八个半月低点.

"那些一直没能买够日本公债的投资人,现在正被迫买进,因为美国经济前景弱化,且对于日本央行放宽货币政策的预期心理正在升高,"一资产管理公司基金经理人称."经济基本面是推动收益率的传统主要因素,这次也不例外".