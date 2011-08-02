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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 13:30 BJT

〔路透基点〕台湾义大开发65亿台币贷款获八家银行签约--RLPC

路透香港8月2日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,八家银行已签署台湾义大开发65亿台币定期贷款案.

委托主办行及额度分配行台湾银行承贷11亿台币.

合作金库银行(9.80亿台币)、第一银行(8.0亿台币)、兆丰国际商业银行(8.0亿台币)及台湾企银(8.0亿台币)加入担任委托主办行,取得一笔最高27个基点的先付费用.

经理行农业金库及土地银行各承贷7.30亿台币,一般参贷行彰化银行承贷5.60亿台币.

这项贷款案A部分为12年期55亿台币,用于再融资,B部分为六年期10亿台币,用于资本支出.

贷款利率为较台湾银行一年期存款利率加码170个基点.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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