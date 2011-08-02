〔路透基点〕台湾义大开发65亿台币贷款获八家银行签约--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月2日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,八家银行已签署台湾义大开发65亿台币定期贷款案.
委托主办行及额度分配行台湾银行承贷11亿台币.
合作金库银行(9.80亿台币)、第一银行(8.0亿台币)、兆丰国际商业银行(8.0亿台币)及台湾企银(8.0亿台币)加入担任委托主办行,取得一笔最高27个基点的先付费用.
经理行农业金库及土地银行各承贷7.30亿台币,一般参贷行彰化银行承贷5.60亿台币.
这项贷款案A部分为12年期55亿台币,用于再融资,B部分为六年期10亿台币,用于资本支出.
贷款利率为较台湾银行一年期存款利率加码170个基点.(完)
--编译 蔡美珍;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。