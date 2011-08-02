《外汇动态》日本保证金交易商的美元/日圆净多仓增加

0511GMT---日本保证金交易商周一增加美元/日圆净多仓,周一是日本对外汇保证金交易的杠杆比率上限从50倍调低至25倍的首日.

外界一直揣测杠杆比率上限下调,可能迫使保证金交易商缩减其部位,但东京金融交易所数据显示,散户投资者增加美元净多仓至2,948亿日圆,高于上周五的2,910亿日圆.上周二时美元/日圆净多仓接近纪录高位3,105亿日圆.

保证金交易商的美元/日圆及六种主要货币/日圆合计净多仓增至6,821亿日圆,高于上周五的6,610亿日圆,并接近7月18日所创下的纪录高位7,223亿日圆.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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