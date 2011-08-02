〔路透基点〕台湾三阳工业45亿台币四年期贷款已与五家银行签约

路透香港8月2日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾汽机车零件制造商三阳工业(2206.TW)的45亿台币四年期子弹式贷款已与五家银行签约.

台湾土地银行和大众银行为委托主办行和额度分配行,分别承贷20亿台币和18亿台币.

台湾农业金库、台湾企银和第一银行为共同承办行,分别承贷2.60亿台币、2.60亿台币和1.80亿台币.

贷款分为35亿台币A部分定期贷款,和10亿台币B部分循环信用贷款.

贷款由三阳全资子公司上扬资产管理公司担保,且由上扬拥有的一块土地作为担保品.

贷款利率为较台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、土地银行和合作金库平均一年期存款利率加码115基点.

以两种价码邀请银行参贷:

承贷5.00亿台币或以上的共同承办行,所有费用价码为117.5基点,先付费用10基点.

承贷3.00-4.99亿台币的参贷行,所有费用为116.25基点,先付费用5基点.

若动用金额低于50%,将有一笔20基点的承诺费.

财务约束性条款包括:流动比率最低1倍,债务比率最高2倍,利息覆盖比率最低2倍,股东权益至少100亿台币.

该贷款将用于营运资本,以及为2010年1月取得的15亿台币定期贷款再融资.(完)