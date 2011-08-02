〔台湾债市〕殖利率大幅收低,美国经济数据不佳加剧二次衰退疑虑

路透台北8月2日电---台湾债市殖利率周二大幅收低,因美国公布的7月制造业指数不佳,令市场对经济前景疑虑加剧.在美债价格大涨带动下,各期券均呈现扩量、殖利率大跌的走势,与昨日量缩的情景大异其趣.

交易商指出,台债走空已近一季之久,再加上短线殖利率累积弹幅不小,美国经济疲弱利多的题材,自然会对台债走势形成暴冲效应,并令多数交易员措手不及.由于殖利率急转直下,纵然短线仍有走跌的空间,但预料不会太大.

"太快了,太快了,做(多)的这麽用力,好久没看到了."一大型金融机构交易主管称.

大型寿险业交易员也抱怨称,今日殖利率的跌势比想像中要快,没有趁弹升时承接更多的部位.预料明日仍有向下的机会,但幅度将不如今日大.

美国供应管理协会(ISM)周一公布,美国供应管理协会(ISM)7月制造业指数为50.9,为2009年7月来最低,预估为54.9,6月为55.3.[ID:nEAPA10DL1].欧洲和亚洲制造业活动减弱至2009年经济衰退以来最疲弱水准的消息,凸显了经济前景低迷.

美国指标10年期公债US10YT=RR升13/32,收益率报2.75%,为去年8月中来最低,且低于周五尾盘的2.80%.最近的避险买盘令公债收益率势将去年5月来最大的三天累计跌幅.[ID:nCN8479129]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -3.16 1.1725 1.1655-1.1930 506.5

10 100/5 A00105=TWO -5.40 1.5260 1.5230-1.5500 57.0

20 100/7 A00107=TWO -3.65 1.9435 1.9435-1.9600 17.5

30 100/8 A00108=TWO -8.80 2.0800 *2.0800-2.1250 14.0

* 表创该期券交易以来殖利率日低

交易商认为,美国最近公布的一连串经济数据,令人担忧全球经济是否会陷入二次衰退.由于美国还将公布耐久财订单、初请失业金人数以及非农就业数据,是否进一步加深资金避险需求,进而带动债市多头气势,值得关注.

不过大型金融机构交易主管认为,欧美经济疲弱不振,仍会促使热钱向亚洲等新兴经济体流窜."央行打通膨的动作不会停下来."

他表示,不会刻意追低殖利率,逢高承接的操作策略没有改变.

年期 期别 收盘价

30 100/4 A00104=TWO 没有成交

20 100/2 A00102=TWO 没有成交

10 100/5 A00105=TWO 1.5260

5 100/6 A00106=TWO 1.1725

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)