〔台湾汇市〕台币兑美元收贬4.2分,受全球经济放缓疑虑拖累

路透台北8月2日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘贬值4.2分.尽管美国免于债务违约,但欧美制造业数据表现疲弱,市场再度笼罩在经济增长放缓的阴霾中,全球股市下挫、亚洲货币承压,打压台币走势.

交易商指出,台股受牵连挫跌逾百点,台北汇市亦见外资汇出、外商回补美元空仓,但出口商将美元卖单挂在28.85元附近,给予台币支撑,更令差距不大的交投区间更形缩窄.尾盘央行趁机进场,助贬约4分台币.

"市场还是没有方向,台币在狭幅区间整理,"一位本地银行人士称.

汇银人士进一步表示,尽管美元反弹而使亚币回落修正,但下跌幅度并不大,且多数银行间对国际美元看法分歧而缺乏积极追价意愿,加上即使美元弹升,也将引来出口商、外商及央行的卖盘,料台币短线难走出新格局.

市场人士预估,台币兑美元明日主要汇价暂看28.80-28.90元间,一周内的较大区间料为28.60-28.95元.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘重挫1.34%,报8,584.72点;外资及陆资在台股卖超45.61亿台币,再度由买转卖,上交易日为买超63.54亿.[ID:nCT0472405]

新兴汇市中,马币(林吉特)MYR=和菲律宾披索PHP=周二在清淡交投中下跌,受全球经济复苏疲弱的影响,银行间投机客减少对新兴亚洲货币的曝险.<EMRG/SGCN>

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 28.880 28.838 28.748-28.880 28.860 8.97 7.67

TAIFX1

元太外汇经纪公司 28.838 28.805 28.832-28.851 28.834 3.84 3.69

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美元/台币六个月期 -0.270/-0.240 -0.300/-0.270

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