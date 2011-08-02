《即时观点》日本丰田汽车第一季大幅亏损,受地震和日圆升值影响

路透东京8月2日电---日本丰田汽车(7203.T)周二公布两年来首次季度亏损,因日本3月强震影响生产,且日圆升值打击出口获利.

这家全球最大的汽车制造商公布,4-6月当季营业亏损1,080亿日圆(14亿美元),上年同期为获利2,117亿日圆.其财报仍优于汤森路透I/B/E/S调查六位分析师预估的亏损1,900亿日圆.