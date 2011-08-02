《即时观点》日本丰田汽车第一季大幅亏损,受地震和日圆升值影响

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月2日电---日本丰田汽车(7203.T)周二公布两年来首次季度亏损,因日本3月强震影响生产,且日圆升值打击出口获利.
这家全球最大的汽车制造商公布,4-6月当季营业亏损1,080亿日圆(14亿美元),上年同期为获利2,117亿日圆.其财报仍优于汤森路透I/B/E/S调查六位分析师预估的亏损1,900亿日圆.
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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