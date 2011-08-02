〔欧股业绩〕巴克莱上半年获利减少33%,受固定收益交易减少影响(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
* 上半年获利26亿英镑,年减33%
* 受保险客户10亿英镑赔偿和巴克莱资本获利减少9%影响
* 坏帐拨备减少41%
路透伦敦8月2日电---英国巴克莱(BARC.L)上半年获利减少三分之一,因投资银行的债券交易活动减少,且有赔偿保险客户的费用支出,抵销了坏帐大幅改善的因素.
该公司表示,投资银行业务巴克莱资本7月的表现亦受创.
巴克莱截至6月底的六个月税前获利为26.4亿英镑(43亿美元),较上年同期减少33%,但高于该公司调查分析师平均预估的获利24亿英镑.
巴克莱资本上半年获利减少9%,营收则下滑11%至62.6亿英镑,主要是固定收益营收减少.
然而,其营收降幅比多数竞争对手来得小,欧洲债务危机使得整体金融业第二季营收大减.巴克莱资本第二季营收较上季减少14%,而上半年来自固定收益、货币和大宗商品交易的营收则较上年同期减少20%.
巴克莱上半年坏帐拨备减少41%,至18亿英镑,协助支撑获利.
但赔偿保险客户支出为10亿英镑.该公司先前已表示会为在英国不当销售保险产品做补偿.
该公司基本获利为37亿英镑,较上年同期增加24%.(完)
--编译 王冠中;审校 艾茂林
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