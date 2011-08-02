《外汇动态》欧元/瑞郎加速走贬,或下看1.10瑞郎的期权--交易商

0710GMT---交易商表示,欧元/瑞郎加速走贬,受瑞士帐户对期权进行对冲之助.

他们指称,在1.1000瑞郎有数位期权(digital option),在1.1000前方有庞大的期权障碍,在该水准下方则挂有停止单.

"汇价似有可能再度触及1.1030水准,"欧糸银行一交易商表示.

欧元/瑞郎日内跌1%至1.1052EURCHF=,美元/瑞郎CHF=则跌0.6%至0.7785.(完)

--编译 龚芳;审校 王冠中

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