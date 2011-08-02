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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 15:28 BJT

〔东京美债〕公债价格上扬,成长疑虑打击股市

路透香港8月2日电---美国政府公债收益率(殖利率)周二在亚洲市场触及八个月低点,对于美国和全球经济的疑虑日益升高,促使投资人抛售股票,将资金转入债市,而未来几日料将延续这样的趋势.

交易商称,受到美国可能违约的忧虑影响,对冲基金和基金经理的美债比重仍旧偏低,因此对于美国经济的忧虑升高,意味着可能需要有更多的资金转入债市.

股市全面下滑,亦带动公债在亚洲时段上扬.摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太股市指数.MIAPJ0000PUS跌1.5%,日本股市日经指数.N225跌1.2%.

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