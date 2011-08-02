〔东京美债〕公债价格上扬,成长疑虑打击股市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月2日电---美国政府公债收益率(殖利率)周二在亚洲市场触及八个月低点,对于美国和全球经济的疑虑日益升高,促使投资人抛售股票,将资金转入债市,而未来几日料将延续这样的趋势.
交易商称,受到美国可能违约的忧虑影响,对冲基金和基金经理的美债比重仍旧偏低,因此对于美国经济的忧虑升高,意味着可能需要有更多的资金转入债市.
股市全面下滑,亦带动公债在亚洲时段上扬.摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太股市指数.MIAPJ0000PUS跌1.5%,日本股市日经指数.N225跌1.2%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。