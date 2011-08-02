〔路透基点〕力劲机械贷款规模由4亿港元提高至4.75亿港元(更新版)

(新增额度分配细节)

路透香港8月2日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,由恒生银行安排的力劲机械三年期定期贷款规模已经由4亿港元提高至4.75亿港元,12家银行参与组建一般银团.

恒生银行为委托共同主办行及额度分配行,承贷7,000万港元.

国泰世华银行为共同主办行,承贷5,000万港元.

另外11家银行为承办行,分别为永丰银行(承贷4,000万港元)、彰化银行(4,000万港元)、华南银行(3,000万港元)、Allied Banking Corp(3,000万港元)、澳新银行(澳盛银行,ANZ)(3,000万港元)、印尼国家银行(3,000万港元)、中国信托商业银行(3,000万港元)、创兴银行(3,000万港元)、第一商业银行(3,000万港元)、台湾土地银行(3,000万港元)和台湾合作金库(3,000万港元).

这笔贷款分为分期偿还和循环信用贷款两部分,含全部费用的价码最高为307.8基点,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码250基点,平均贷款期限为2.73年左右.

筹得资金将被用于向2008年7月完成的5亿港元三年期贷款提供再融资.当时那笔贷款由汇丰控股负责安排,含全部费用的价码最高约为168基点,利率为Hibor加码120基点.

力劲机械隶属于香港上市公司力劲科技(0558.HK),生产压铸机械和塑料注模机.(完)