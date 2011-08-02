〔新兴汇市〕马币和菲律宾披索带领亚洲货币下滑,投机客回补美元空头

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月2日电---马币(林吉特)和菲律宾披索周二在清淡交投中下跌,受全球经济复苏疲弱的影响,银行间投机客减少对新兴亚洲货币的曝险.
然而,交易员称,主要基金和大型投资者目前仍在场边观望,协助抑制了新兴亚洲货币的跌幅.部分投资人显然在改变对亚洲货币的多头看法,但改变速度非常缓慢.
分析师和交易员称,全球成长疑虑可能会带动新兴亚洲货币的进一步部位调整,但对于亚洲较高收益货币的需求仍将维持强劲,因亚洲经济成长仍较其他发达国家强健,且政策官员仍在专注对抗通胀.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。