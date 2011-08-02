〔新兴汇市〕马币和菲律宾披索带领亚洲货币下滑,投机客回补美元空头

路透新加坡8月2日电---马币(林吉特)和菲律宾披索周二在清淡交投中下跌,受全球经济复苏疲弱的影响,银行间投机客减少对新兴亚洲货币的曝险.

然而,交易员称,主要基金和大型投资者目前仍在场边观望,协助抑制了新兴亚洲货币的跌幅.部分投资人显然在改变对亚洲货币的多头看法,但改变速度非常缓慢.