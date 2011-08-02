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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 16:02 BJT

〔新兴汇市〕马币和菲律宾披索带领亚洲货币下滑,投机客回补美元空头

路透新加坡8月2日电---马币(林吉特)和菲律宾披索周二在清淡交投中下跌,受全球经济复苏疲弱的影响,银行间投机客减少对新兴亚洲货币的曝险.

然而,交易员称,主要基金和大型投资者目前仍在场边观望,协助抑制了新兴亚洲货币的跌幅.部分投资人显然在改变对亚洲货币的多头看法,但改变速度非常缓慢.

分析师和交易员称,全球成长疑虑可能会带动新兴亚洲货币的进一步部位调整,但对于亚洲较高收益货币的需求仍将维持强劲,因亚洲经济成长仍较其他发达国家强健,且政策官员仍在专注对抗通胀.

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