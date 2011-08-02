〔韩国股市〕因全球经济成长疑虑而收低2.4%,汽车股重挫(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透首尔8月2日电---韩国股市周二创下逾两个月来单日最大跌幅,受市场再度担忧全球经济放缓及亚洲其它股市表现逊色所拖累,绩优汽车类股则饱受卖压袭击.
分析师表示,在数据显示全球制造业活动7月扩张速度为两年来最低之後,美国疲弱的制造业数据又进一步打压市场人气.
"尽管有些人担忧可能会出现二度衰退,但我认为美国经济陷入疲软阶段料为时短暂,"Meritz证券策略师June Park表示.
综合股价指数.KS11收跌2.35%,报2,121.27点;现代汽车(005380.KS)带头挫跌4.9%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。