〔韩国股市〕因全球经济成长疑虑而收低2.4%,汽车股重挫(更新版)

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路透首尔8月2日电---韩国股市周二创下逾两个月来单日最大跌幅,受市场再度担忧全球经济放缓及亚洲其它股市表现逊色所拖累,绩优汽车类股则饱受卖压袭击.

分析师表示,在数据显示全球制造业活动7月扩张速度为两年来最低之後,美国疲弱的制造业数据又进一步打压市场人气.

"尽管有些人担忧可能会出现二度衰退,但我认为美国经济陷入疲软阶段料为时短暂,"Meritz证券策略师June Park表示.

综合股价指数.KS11收跌2.35%,报2,121.27点;现代汽车(005380.KS)带头挫跌4.9%.