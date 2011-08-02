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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 17:33 BJT

《外汇动态》逢高出售美元/日圆为较安全的操作

0904GMT---美元兑日圆JPY=反弹走势主要是受到干预的忧虑所带动.多数投机客表示,假如当局进行干预,这波涨势将是抛售的好时机.若真如此,当前的弹升走势必然受限.

由于美国评级受到威胁,债市表现也显示欧元区情况并非一片安好,审慎操作仍为上策.在追逐流动性的需求下,日本债市可能吸引更多买气.

10年期美债/日债利差周一大幅缩减,拖累美元/日圆.美元看来会进一步受压,建议在78日圆前逢高抛售.(完)

--编译 王冠中;审校 白云

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