《外汇动态》美元/日圆波动率走势显示市场预期当局将干预

0915GMT---交易商称,美元/日圆波动率走势看来确实显示出市场预期当局将干预.

"美元/日圆gamma有买盘,vega则遭抛售.投资人预期日本央行将进行干预,"一期权交易商称,三个月以内的波动率在干预前後会倾向飙高,而中长期波动率水准则会低许多,这正是目前的走势.

一个月期美元/日圆波动率JPY1MO=最新报11.0%,本周初约在10.30%.(完)

--编译 王冠中;审校 艾茂林

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