《全球贵金属分析》韩国大举买黄金,显示纪录金价未损官方需求

* 韩国买进25吨黄金,为亚洲金融危机以来首见

* 亚洲其他央行可能跟进,尽管金价仍高昂

* 中国可能买进更多黄金

记者 Lewa Pardomuan/Rujun Shen 编译 王冠中/洪熙

路透新加坡8月2日电---韩国自亚洲金融危机以来首次买进黄金,显示尽管金价处于纪录水准,官方对黄金的需求丝毫未减,因为全球经济复苏不稳定,再加上主权债务问题以及高通胀,推动了外汇储备多元化.

亚洲其他国家央行可能会跟进韩国的做法,因对于美国债务偿还和欧元区主权违约的忧虑,损及美元和欧元对主要外汇储备持有国的魅力.

韩国央行在过去两个月买进25吨总值12.4亿美元的黄金,使其黄金持有部位增加至39.4吨,但仍远低于中国、印度和日本等亚洲国家的持金量.

韩国的举动是跟进印度、中国和泰国的脚步.印度和中国曾在2009年大举买进黄金,泰国则是在近期.

尽管大幅买进黄金,但对这些快速成长的亚洲国家来说,黄金占外汇储备的比重仍相当微小,以中国来看,黄金仅占外汇储备的1.6%.

"随着新兴国家外汇储备在经济快速成长下增长,黄金在外汇储备中的比重也相对减少,"Phillip Futures的投资分析师Ong Yi Ling说.

"在金融危机後,各国央行都变得更加青睐黄金.西方国家的央行现在也减少出售黄金.在2010年,官方成为黄金的净买方,为21年来首见."

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今年稍早时,泰国买进9.3吨黄金,黄金占泰国外汇储备的2.9%.根据世界黄金协会(WGC),俄罗斯买进41.8吨,墨西哥则买进99.2吨,随後又出售了一部分.

中国是全球第六大黄金持有国,也是亚洲各国央行中最大黄金持有者,持金量1,054.1吨,占外汇储备的1.6%.