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债券 | 2011年 8月 17日 星期三 17:42 BJT

〔欧洲经济〕西班牙及意大利肯定法德提议加强欧元区整合计画

路透马德里/罗马8月17日电---西班牙及意大利周三对法国-德国的加强整合欧元区提议表示欢迎,并称希望相关计画能促成欧元区共同债券.

西班牙一名政府发言人表示,法德领袖周二的提议,增加了发行欧元区共同债券的机会.

"我们愈朝着经济政策整合迈进,就愈接近实现欧元区共同债券构想,"执政党发言人Jose Blanco接受电台专访时称.

意大利众议院执政党领袖Fabrizio Cicchitto表示,意大利政府与法德领袖立场一致,希望德国总理梅克尔可以接受欧元区共同债券计画.

"我们希望梅克尔9月能够认同欧元区共同债券的价值,"他称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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