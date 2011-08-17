〔台湾个股〕永丰金积极抢占点心债辅导业务,下半年有望再增

路透台北8月17日电---台湾民营金控--永丰金(2890.TW)周三表示,看好香港的人民币计价公司债及金融债市场(俗称点心债),预计下半年可望再增约近10档的辅导案件,积极抢占人民币债券业务市场.

永丰金证券总经理庄铭福估计,若以每档点心债的发行金额3亿人民币计,则下半年永丰金证券辅导的点心债发行规模有望达数十亿人民币.

"案子很多,是一档一档在排队的,"庄铭福说.

永丰金控旗下的永丰金证券(亚洲)是台湾首家辅导企业发行人民币债券的承销商,目前已成功辅导两两家企业在港发行人民币债券,并也已编纂二档人民币债券指数.

香港金融管理局统计,2011年上半年点心债发行量达427亿人民币,已超越了去年全年358亿.庄铭福并估计,下半年点心债的发行量可望超越上半年.

但永丰金策略长张晋源表示,尽管永丰金在这个市场相较台湾的同业已取得领先地位,不过因事先布局的投资部位较大,短期内的获利效果可能较不显着.

永丰金证券隶属永丰金控旗下一员,为目前唯一合格在港投标人民币债券的台资证券商.

至于在中国的布局方面,永丰金控总经理萧子昂说,未来金控布局绝对以中国为主,目前大陆南京已获准申设办事处,规划明年申设分行或子行;至于永丰金租赁申请于大陆设立子公司,预计9月可望挂牌正式营运.

永丰金周三收盘上扬0.46%至10.85台币,大盘加权指数收低0.73%至7,741.76点.(完)