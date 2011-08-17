〔中港股市〕恒指收升而沪综指小跌,量能持续萎缩反映审慎观望气氛

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指收高0.4%,沪综指下跌0.3%
* 中国副总理访港谈话激励中资证券股
* 两市成交缩量,显示审慎气氛犹存
* 航空及制纸股抑制沪市跌幅
路透香港/上海8月17日电---香港股市周三勉强收高,显示市场仍脆弱不稳;中国副总理李克强周三宣布,支持内地交易所的港股组合,即ETF业务,此消息曾激励港股盘初走高.
港股成交值创两周低位,投资人持续观望;法国及德国周二峰会,未能化解欧债问题拖累全球经济前景的疑虑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。