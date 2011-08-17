版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 18:12 BJT

〔中港股市〕恒指收升而沪综指小跌,量能持续萎缩反映审慎观望气氛

* 恒指收高0.4%,沪综指下跌0.3%

* 中国副总理访港谈话激励中资证券股

* 两市成交缩量,显示审慎气氛犹存

* 航空及制纸股抑制沪市跌幅

路透香港/上海8月17日电---香港股市周三勉强收高,显示市场仍脆弱不稳;中国副总理李克强周三宣布,支持内地交易所的港股组合,即ETF业务,此消息曾激励港股盘初走高.

港股成交值创两周低位,投资人持续观望;法国及德国周二峰会,未能化解欧债问题拖累全球经济前景的疑虑.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐