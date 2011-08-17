澳新经济指标预测--8月18日-8月25日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月18日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------8月15日当周-----------------------------
8月18日(四)
0130 澳洲平均一周薪资(较前季) 第二季 -- +1.0%
8月19日(五)
无重要经济数据公布.
------------------------------------8月22日当周------------------------------
8月22日(一)
无重要经济数据公布.
8月23日(二)
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 7月 -- 顺差2.30
截至7月的一年 -- 顺差10.2
进口(亿新西兰元) 7月 -- 37.4
出口(亿新西兰元) -- 39.7
8月24日(三)
0130 澳洲建筑完工 第二季 -- +0.7%
2245 新西兰实质零售销售(较前季) 第二季 -- +0.9%
(较上年同期) -- +3.4%
8月25日(四)
无重要经济数据公布. (完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。